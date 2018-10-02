Samsun Kavaklı kick boks sporcusu Mehmet Akif İpek, minikler 47 kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu. İpek’in elde ettiği başarı memleketi Kavak’a da büyük sevinç yaşattı.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kavak’a bir madalya daha

    Kavak’a bir madalya daha

    sporcusu İpek, minikler 47 kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu. İpek’in elde ettiği başarı memleketi Kavak’a da büyük sevinç yaşattı.

    sporcusu İpek, minikler 47 kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu. İpek'in elde ettiği başarı memleketi Kavak'a da büyük sevinç yaşattı.

    2016 yılında da 'da yapılan Türkiye 44 kiloda alan Mehmet Akif İpek, 2017'de 15 Temmuz Şehitleri Kayseri İller arası Kick Boks Turnuvası'nda 47 kiloda altın madalya almıştı.
    İpek, bu yıl da 26-29 Nisan'da 'da düzenlenen Türkiye Sporları'nda altın madalya sahibi olmuştu. Mehmet Akif İpek, son olarak 'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettiği 47 kiloda rakiplerini büyük üstünlükle yenerek altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

    Kavaklı şampiyonu makamında kabul ederek kutlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Minikler 47 Kilogramda 2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonu olan ilçemiz 'nden Mehmet Akif İpek kardeşimize başarılarının devamını diliyorum. İlçemiz için büyük gurur kaynağı olan genç kardeşimize çam sakızı çoban armağanı hediyemizi takdim ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

    1. 2.10.2018 16:42
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