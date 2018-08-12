"Reis’i seviyorum" – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    "’i seviyorum"

    "Reis’i seviyorum"
    Dünya Şampiyonu Suriyeli boksör Manuel Charr, yapacağı maç için geldiği 'da Başkan 'a hayranlığını dile getirdi: 'i çok seviyorum. Suriyelilere verdiği destek için kendisine teşekkür ediyorum.
    1. 12.8.2018
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