Korkuteli Kick-Boks Turnuvası başladı

Korkuteli Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick-Boks Turnuvası, 8 ilden 400 sporcunun katılımıyla başladı. Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı, organizasyonun ilçenin tanıtımına katkı koyacağını söyledi.

Bu tür organizasyonların güzelliğinin bu olduğunu belirten Yapıcı, "Korkuteli birçok ile göre bu tür organizasyonları alma becerisi yüksek bir ilçe. Organizasyona gelen arkadaşlarımızın fair-play çerçevesin maçlarını tamamlamasını umuyoruz. Aileleriyle birlikte gelenler var. Umarım Korkuteli'nde güzel anılarla geri dönmüş olurlar" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick- Boks Şampiyonasına yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Başkan İrban, Türkiye Kick- Boks Federasyon Başkanı ve Wako Avrupa Asbaşkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya karar verdiklerini kaydetti.