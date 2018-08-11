Korkuteli Kick-Boks Turnuvası başladı
Korkuteli Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick-Boks Turnuvası Recep Gürbüz Spor Salonu'nda başladı.
Korkuteli Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick-Boks Turnuvası, 8 ilden 400 sporcunun katılımıyla başladı. Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı, organizasyonun ilçenin tanıtımına katkı koyacağını söyledi.
Bu tür organizasyonların güzelliğinin bu olduğunu belirten Yapıcı, "Korkuteli birçok ile göre bu tür organizasyonları alma becerisi yüksek bir ilçe. Organizasyona gelen arkadaşlarımızın fair-play çerçevesin maçlarını tamamlamasını umuyoruz. Aileleriyle birlikte gelenler var. Umarım Korkuteli'nde güzel anılarla geri dönmüş olurlar" dedi.
Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick- Boks Şampiyonasına yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Başkan İrban, Türkiye Kick- Boks Federasyon Başkanı ve Wako Avrupa Asbaşkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
- 11.8.2018 17:22
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Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
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Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
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Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
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