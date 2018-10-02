Dünya üçüncüsü Çakırca Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Dünya üçüncüsü Çakırca Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

    Dünya üçüncüsü Çakırca Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

    dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcuyu Başkanı ödüllendirdi.

    Karesisporlu Kick Bokscu , 'da düzenlenen dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcuyu Başkanı ödüllendirdi.

    'yi temsil etmek hakkı elde eden Çakırca, , uluslararası ve dünya şampiyonalarında, Karesispor forması ile kürsüye çıkarak Balıkesir'i temsil etti. Başkanı , "Hem okuyup hem de büyük başarı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

    Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sporcular ve 'ı ödüllendirdi. 'nın Venedik şehrinde 64 ülkeden 2 bin 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı 48 kilogramda Dünya 3.'lüğünü elde eden Karesisporlu Sevcan Çakırca ve 'te düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonasında 69 kilogramda Balkan 3.'sü olan Karesisporlu elde ettikleri başarılarını Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile paylaştı. Ziyarette sporcular ile birlikte Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesispor Müdürü Yahya Akduman, antrenörler Ender Yeşilyurt ve Kemal Kurt ziyarette hazır bulundu.

    1. 2.10.2018 11:28
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