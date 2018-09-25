Yıldız milli boksörler Kastamonu'da kampa girdi
Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlık kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Fikret Taşdemir ve İbrahim Gündoğdu nezaretinde gerçekleştiriliyor.
Ahmet Çınar, oldukça verimli bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sporcuların neşesinin yerinde olduğunu belirten Çınar, "7 Ekim'e kadar Kastamonu'daki kampımız devam edecek. Bu süre zarfında Rusya'da düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanacağız. Hazırlıklarımız gayet güzel geçiyor. Sporcularımız oldukça neşeli şekilde antrenmanlarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Çınar, "8 Ekim'de başlayacak şampiyonayı çok önemsiyoruz. Takımımızda Avrupa derecesi olan sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çınar, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
- 25.9.2018 14:55
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Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Toplam 5
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santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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