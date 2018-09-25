Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Yıldız milli boksörler 'da kampa girdi

    Yıldız milli boksörler Kastamonu'da kampa girdi

    Takımı, 'da düzenlenecek 'na hazırlanıyor

    Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlık kapsamında 'da kampa girdi.

    Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Yıldız Kız Boks Sorumlu Antrenörü ile yardımcı antrenörler Fikret Taşdemir ve İbrahim Gündoğdu nezaretinde gerçekleştiriliyor.

    Ahmet Çınar, oldukça verimli bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Sporcuların neşesinin yerinde olduğunu belirten Çınar, "7 Ekim'e kadar Kastamonu'daki kampımız devam edecek. Bu süre zarfında 'da düzenlenecek Yıldız Kızlar 'na hazırlanacağız. Hazırlıklarımız gayet güzel geçiyor. Sporcularımız oldukça neşeli şekilde antrenmanlarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Çınar, "8 Ekim'de başlayacak şampiyonayı çok önemsiyoruz. Takımımızda Avrupa derecesi olan sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Çınar, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

    1. 25.9.2018 14:55
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