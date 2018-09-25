İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasına katılan Bitlisli sporculardan biri dünya ikincisi, diğeri ise dünya üçüncüsü oldu.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    sporculardan büyük başarı

    <a href="/index/bitlisli?id=d3770f79-1826-4a2a-867b-2eb91b44c73e" class="" rel="tag">Bitlisli</a> sporculardan büyük başarı

    ’da düzenlenen katılan sporculardan biri dünya ikincisi, diğeri ise dünya üçüncüsü oldu.

    Daha öncesinde katıldıkları ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda birçok başarı elde eden sporcular, Kick Boks Dünya Şampiyonasından da boş dönmedi. 'yi temsilen milli takımla birlikte 'da düzenlenen gençler kategorisinde katılan sporculardan (18) 57 kiloda dünya ikinciliği, (18) ise 63 kiloda dünya üçüncülüğü elde etti. Antrenörleri gözetiminde sıkı bir çalışma sonucunda dünya derecesi elde eden sporcular, hem 'ye hem de 'e bir başarı gururu daha yaşatmış oldu. Sporcuların elde etmiş olduğu başarı memleketleri 'te sevinçle karşılandı.

    Sporcuların elde ettiği başarılarla ilgili değerlendirmede bulunan antrenörü , gerek olarak ve gerekse Bitlisli sporcuların elde ettiği başarı ile bir kez daha gururlandıklarını söyledi. Daha öncesinde gerek ulusal ve gerekse uluslar arası birçok şampiyonada Avrupa ve dünya şampiyonluğu gibi derecelerin de içinde olduğu birçok başarı elde ettiklerini kaydeden Ömer Uğur, elde ettikleri son başarılarla başarı serisini devam ettirdiklerini ifade etti. Elde ettikleri başarılarda emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerini ileten Uğur, "Bu sene özellikle gençlerde Bitlis'imizin en fazla madalya ve başarı sağladığı yıl oldu. Bu manada Türkiye'yi temsilen milli takımla birlikte 'da düzenlenen katılan Bitlisli sporcularımızdan dünya ikinciliği, ise dünya üçüncülüğü elde etti. Türkiye'de yapılan şampiyonalarda ise 11 şampiyonluk, 4 ikincilik, 6 da üçüncülük elde ettik. Tüm bu başarılar gerek Bitlis'imize ve 'ımıza armağan olsun. Bu vesile ile bu başarılarda emeği ve katkısı bulunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

    Büyük bir başarı elde ederek Kick Boks Dünya Şampiyonasında ikinci olan Mehmet Yalçın ise, dünya şampiyonluğu hedefi ile çıktığı final maçında ikinciliğin nasip olduğunu söyledi. Elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Yalçın, "Her ne kadar şampiyonluk hedefiyle ringe çıkmış olsam da elde ettiğim başarı beni yine de mutlu etti. İnşallah bundan sonrada çalışmalara ara vermeden daha çok çalışacağım. Bundan sonraki hedeflerim artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları olacak. Bunun kolay bir şey olmadığını biliyorum, ama bende bunları başararak kolay biri olmadığımı göstereceğim. Ben bu vesile ile benden desteklerini esirgemeyen ve destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    Kick Boks Dünya Şampiyonasında üçüncü olan Abdulselam Kurt da, daha öncesinde Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında bir birinciliği bulunduğunu hatırlatarak, bu yılda dünya üçüncülüğünün kısmet olduğunu dile getirdi. Yeni başarılar için daha çok çalışacağını kaydeden Kurt, başarısını tüm Türkiye ve Bitlis'e armağan ettiğini ifade etti.

    1. 25.9.2018 13:57
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