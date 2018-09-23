Joshua unvanlarını korudu
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Joshua unvanlarını korudu

    Joshua unvanlarını korudu

    , ve kemerlerinin sahibi profesyonel boksör Joshua, Povetkin karşısında çıktığı ağır sıklet unvan maçını, 7. rauntta teknik nakavtla kazandı

    Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Rus Alexander Povetkin'i yenerek Dünya Boks Birliği (), Dünya Boks Organizasyonu () ve Uluslararası Boks Federasyonu () ağır sıklet kemerlerini korudu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, 20'si nakavtla olmak üzere kariyerindeki 21 karşılaşmayı da kazanan 28 yaşındaki Joshua ile 35 müsabakasının yalnızca birini kaybeden 39 yaşındaki Povetkin karşılaştı.

    Rakibini 7. rauntta teknik nakavtla yenen Joshua, 22'de 22 yaptı ve WBA, WBO ve IBF kemerlerini korudu. Povetkin ise kariyerinde ilk defa nakavtla kaybetti.

    Dört büyük profesyonel boks organizasyonun üçünün ağır sıklet kemerini Joshua, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini ise ABD'li Deontay Wilder'da elinde tutuyor.

    1. 23.9.2018 11:19
    Etiketler:
    WBA, IBF, WBO
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