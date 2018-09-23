Joshua unvanlarını korudu
WBA, WBO ve IBF kemerlerinin sahibi profesyonel boksör Joshua, Povetkin karşısında çıktığı ağır sıklet unvan maçını, 7. rauntta teknik nakavtla kazandı
Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Rus Alexander Povetkin'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, 20'si nakavtla olmak üzere kariyerindeki 21 karşılaşmayı da kazanan 28 yaşındaki Joshua ile 35 müsabakasının yalnızca birini kaybeden 39 yaşındaki Povetkin karşılaştı.
Rakibini 7. rauntta teknik nakavtla yenen Joshua, 22'de 22 yaptı ve WBA, WBO ve IBF kemerlerini korudu. Povetkin ise kariyerinde ilk defa nakavtla kaybetti.
Dört büyük profesyonel boks organizasyonun üçünün ağır sıklet kemerini Joshua, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini ise ABD'li Deontay Wilder'da elinde tutuyor.
- 23.9.2018 11:19
-
Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi
Toplam 8
Yorum
whocares Burak bey, takım 3-0 galipken top benden çıktı deyip korneri iptal ettirmekle olmuyor bu işler. Herkes biliyor kimin ne olduğunu...
-
Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 2
Yorum
whocares Zaten bir sezonda canlarını dişlerine takarak oynadıkları 2 maç var...GS maçları!
-
‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 2
Yorum
fb sonuna kadar coco yu destekliyoruz 10 yıl sonra feneri uçurur braz sabredelim
Joshua unvanlarını korudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.