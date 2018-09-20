Dünya Boks Şampiyonu Mahmud Ömer dopingli çıktı iddiası
Dünya Boks Şampiyonu Mahmud Ömer Manuel Charr dopingli çıktı iddiasıMahmud Ömer Manuel Charr:"Doping kullanmadım, kullanmam da"
Dünya Boks Şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmud Ömer Manuel Charr'ın, alınan numunesinde doping maddesine rastlandığı açıklandı. Amerikalı Fres Oquendo ile yapacağı WBA şampiyonluğu maçı öncesi numunesinin pozitif çıkması sonucu unvan maçı şimdilik iptal edildi.
Suriye asıllı boksör Mahmud Manuel Ömer Charr'ın, 31 Ağustos tarihindeki antrenmanında alınan numunesinde yapılan doping kontrolü sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Charr'ın örneğinde anabolik steroidler epitrenbolon ve drostanolon bulunduğu ifade edildi. Doping uzmanı Fritz Sörgel, Charr'ın idrarında rastlanan maddelerin sporcuların adalelerini güçlendirmek için kullandıkları maddeler olduğunu söyledi.
Hakkındaki iddiaları asılsız olarak nitelendiren 33 yaşındaki Mahmud Ömer Manuel Charr, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Antrenmandan geliyorum, herhangi bir madde almadım. Çıkan sonuç karşısında şok oldum. Klitschko'ya karşı kullanmadım da Fres Oquendo gibi yaşlı bir boksöre karşı mı kullanacağım? Neden böyle bir şey yapayım ki? Daha güçlü rakiplere karşı kullanmadım, buna karşı hiç kullanmam" dedi.
- 20.9.2018 14:35
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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