Dünya Boks Şampiyonu Mahmud Ömer dopingli çıktı iddiası
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Mahmud Ömer dopingli çıktı iddiası

    Dünya Boks Şampiyonu Mahmud Ömer dopingli çıktı iddiası

    Charr dopingli çıktı iddiasıMahmud :"Doping kullanmadım, kullanmam da"

    Suriye asıllı boksör Charr'ın, alınan numunesinde doping maddesine rastlandığı açıklandı. Amerikalı ile yapacağı WBA şampiyonluğu maçı öncesi numunesinin pozitif çıkması sonucu unvan maçı şimdilik iptal edildi.


    Suriye asıllı boksör Mahmud Manuel Ömer Charr'ın, 31 Ağustos tarihindeki antrenmanında alınan numunesinde yapılan doping kontrolü sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Charr'ın örneğinde anabolik steroidler epitrenbolon ve drostanolon bulunduğu ifade edildi. Doping uzmanı Fritz Sörgel, Charr'ın idrarında rastlanan maddelerin sporcuların adalelerini güçlendirmek için kullandıkları maddeler olduğunu söyledi.


    Hakkındaki iddiaları asılsız olarak nitelendiren 33 yaşındaki Mahmud , 'ya yaptığı açıklamada, "Antrenmandan geliyorum, herhangi bir madde almadım. Çıkan sonuç karşısında şok oldum. Klitschko'ya karşı kullanmadım da Fres Oquendo gibi yaşlı bir boksöre karşı mı kullanacağım? Neden böyle bir şey yapayım ki? Daha güçlü rakiplere karşı kullanmadım, buna karşı hiç kullanmam" dedi.

    1. 20.9.2018 14:35
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