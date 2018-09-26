Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Yıldız milli boksörlerin kampı başladı

    Yıldız milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

    Yıldız Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi.

    Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi.

    Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki program, Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Enver Yılmaz ile yardımcı antrenörler Ahmet Gündüz ve Adem Ozan nezaretinde gerçekleştiriliyor.

    Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, 'da düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

    Kampa 10 boksörün katıldığını dile getiren Yılmaz, "Şu anda 10 boksörle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerlendirmenin ardından bu sayı 5 ya da 6 sporcuya düşecek. Rusya'da, ülkemizi bu boksörlerimizle temsil edeceğiz." dedi.

    Yoğun bir kamp dönemine girdiklerini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir kamp dönemine girdik. Hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor. Boksörlerimizin moralleri yerinde. Şampiyonada hedefimiz yüksek. Rusya'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

    Görevlerinin öneminin farkında olduklarını belirten Yılmaz, "Bu bilinçle hareket edip üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Tüm sporcularımız bu düşünceyle hazırlıklarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

    1. 26.9.2018 12:08
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