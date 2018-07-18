Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya

    Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya

    Diyarbakırlı Kick Bokçular, ’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonasında 20 madalya ile döndü.

    'da 3-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular, önemli derecelerle döndü. 9 gün süren müsabakalarda Diyarbakırlı sporcular 2 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Kick boks milli takım antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş, Elazığ'da gerçekleşen müsabakalarda çok önemli derecelerle döndüklerini söyledi. Ertaş, "Çok sayıda sporcunun yer aldığı ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda olarak önemli dereceler elde ettik. Çok mutlu ve gururluyuz. Altın, gümüş ve bronz olarak toplam 20 madalya elde ettik. Bu müsabakalarda başarılı olan iki sporcumuz da Avrupa Şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde etmiştir" dedi.
    Erdaş, kendilerine büyük destek veren ve elde edilen derecelere katkı sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
    1. 18.7.2018 16:36
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