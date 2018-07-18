Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya
Diyarbakırlı Kick Bokçular, Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 20 madalya ile döndü.
Erdaş, kendilerine büyük destek veren ve elde edilen derecelere katkı sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
- 18.7.2018 16:36
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 6
Yorum
savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
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