İskenderun Belediyesporlu boksör Türkiye ikincisi oldu
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye Boks Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.
Müsabakalara katılan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı 63 kiloda rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Ancak finalde rakibine kaybeden Onaylı, Türkiye ikincisi oldu.
Antrenör Hasan Erdener, müsabakaların son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Şampiyonaya 45 ilden 413 sporcu katıldı. 63 kiloda boksörümüz Baran Onaylı şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Bu gurur tüm İskenderun'un tüm Hatay'ın" şeklinde konuştu.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de Türkiye ikincisi olan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı ve antrenörlerini telefonla arayarak tebrik etti.
- 23.7.2018 17:30
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
İskenderun Belediyesporlu boksör Türkiye ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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