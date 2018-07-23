İskenderun Belediyesporlu boksör Türkiye ikincisi oldu
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    İskenderun Belediyesporlu boksör ikincisi oldu

    İskenderun Belediyesporlu boksör <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> ikincisi oldu

    Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası’nda İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı ikincisi oldu.

    Boks Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Boks Federasyonu tarafından 'ta gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.


    Müsabakalara katılan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı 63 kiloda rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Ancak finalde rakibine kaybeden Onaylı, Türkiye ikincisi oldu.


    Antrenör Hasan Erdener, müsabakaların son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Şampiyonaya 45 ilden 413 sporcu katıldı. 63 kiloda boksörümüz Baran Onaylı şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Bu gurur tüm İskenderun'un tüm Hatay'ın" şeklinde konuştu.
    İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de Türkiye ikincisi olan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı ve antrenörlerini telefonla arayarak tebrik etti.

    1. 23.7.2018 17:30
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