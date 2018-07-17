Kırıkkale’ye Kick-Boks’da 9 madalya birden
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye büyük erkek ve bayan, genç erkek ve bayan ile minikler Kick Boks Şampiyonası’nda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kick Boks takımı derece elde ederek 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye’yi Dünya ve Avrupa şampiyonasında temsil edecek.
Büyük erkek ve bayan kategorisinde Point Fighting müsabakalarında Türkiye birincisi olan 89 kilogramda Mustafa Ayten ve 65 kilogramda Mevlide Aktaş altın madalyanın sahibi oldu. Yine büyük bayan kategorisinde 60 kilogramda Sultan Dirican gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkek ve Bayan Kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden 70+ kilogramda İnci Dirican altın madalya, Türkiye ikincisi 65 kilogramda Melise Güler Gümüş madalya kazandı. 50 kilogramda Türkiye ikincisi olan Rabia Güneş gümüş madalya, Genç erkekler kategorisinde 69 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Burak Ayten bronz madalya, 79 kilogramda Türkiye üçüncüsü Mustafa Karagüllü bronz madalya kazandı. Minik erkekler kategorisinde 47 kilogramda Türkiye birincisi olan Mehmet Akif İpek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli Takıma katılacak olan büyük erkek ve bayan sporcular Mustafa Ayten, Mevlüdiye Aktaş, Sultan Dirican Slovenya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na, genç bayan sporcu İnci Dirican İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacaktır.
- 17.7.2018 17:36
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
Kırıkkale’ye Kick-Boks’da 9 madalya birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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