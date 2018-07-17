Kırıkkale’ye Kick-Boks’da 9 madalya birden
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’ye Kick-Boks’da 9 madalya birden

    Kırıkkale’ye Kick-Boks’da 9 madalya birden

    Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye büyük erkek ve bayan, genç erkek ve bayan ile minikler Şampiyonası’nda İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kick Boks takımı derece elde ederek 4 altın, 3 gümüş, 2 kazanarak Türkiye’yi Dünya ve Avrupa şampiyonasında temsil edecek.

    Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonu tarafından organize edilen yaklaşık 3 bin 900 sporcunun katılımıyla ilinde düzenlenen Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kick Boks takımı Türkiye birincisi olan 4 sporcu , 3 sporcu , 2 sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.
    Büyük erkek ve bayan kategorisinde Point Fighting müsabakalarında Türkiye birincisi olan 89 kilogramda ve 65 kilogramda Mevlide Aktaş altın madalyanın sahibi oldu. Yine büyük bayan kategorisinde 60 kilogramda gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkek ve Bayan Kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden 70+ kilogramda altın madalya, Türkiye ikincisi 65 kilogramda Melise Güler Gümüş madalya kazandı. 50 kilogramda Türkiye ikincisi olan Rabia Güneş gümüş madalya, Genç erkekler kategorisinde 69 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Burak Ayten , 79 kilogramda Türkiye üçüncüsü Mustafa Karagüllü bronz madalya kazandı. Minik erkekler kategorisinde 47 kilogramda Türkiye birincisi olan Mehmet Akif İpek altın madalyanın sahibi oldu.
    Milli Takıma katılacak olan büyük erkek ve bayan sporcular Mustafa Ayten, Mevlüdiye Aktaş, Sultan Dirican Slovenya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na, genç bayan sporcu İnci Dirican İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacaktır.
    1. 17.7.2018 17:36
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