Avrupa'yı yıktık – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Avrupa'yı yıktık

    Avrupa'yı yıktık

    Ay-yıldızlılar, Romanya’daki 22 Yaş Altı ’nda 7 madalya kazandı. Kadınlar takım halinde birinci olurken, erkekler ise 3.’lük kürsüsüne çıktı

    Romanya'da yapılan 22 Yaş Altı 'na Türkiye damga vurdu. Milli Takım, toplamda 3'er altın ve gümüş ile 1 bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı kadınlar, takım halinde birinci olurken, erkekler ise 3.'lük kürsüsüne çıktı. Kadınlar 48 kiloda Elif Delişmen, 51'de Busenaz Çakıroğlu, 75'te de Buzenaz Sürmeneli, altın madalya elde etti. 64'te Sema Çalışkan ile 81'de Selma Karakoyun gümüş, 57'de ise Urguya Us bronzun sahibi oldu. Erkekler 64'te de Tuğrulhan Erdemir ikinci sırayı aldı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda çalışmalara devam ettiklerini belirtip, "Bu gençlerin birçoğunu 2020 Olimpiyatları'nda göreceğiz. Bayanlarımız burada tarih yazdı. Bu gençlerle daha çok büyük başarılar elde edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan Türk boksu için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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