Küçük yaşlarda mahallesindeki çocukların antrenmanlarını izleyerek kick boksa başlayan Arabacı, yaklaşık 13 yıllık spor kariyerinde hem milli sporcu unvanını almaya hak kazandı hem de katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde etti.

Kariyerinde daha büyük başarılar elde etmeyi hedefleyen Arabacı, kendi hedeflerinin yanı sıra yıllardır edindiği bilgi, birikim ve tecrübesiyle yeni şampiyonlar yetiştirmek için de çaba sarf ediyor.

''YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ."

Yedi Türkiye şampiyonluğu olan İzzet Arabacı, yaptığı açıklamada, amaçlarının yeni açtıkları salonda başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizen İzzet Arabacı, "Ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edecek sporcu kardeşlerimizi yetiştirmek için yola çıktık. Antrenörümüz Mehmet Güçlü'nün desteği ve milli sporcu Teoman Gür'ün yardımlarıyla çalışmalara başladık. İddialıyız. Yeni şampiyonlar yetiştireceğiz." diye konuştu.

Her yaştan sporcuları olduğunu belirten Arabacı, şöyle devam etti:

"Miniklerimizin eğitimlerini oyun ağırlıklı yapıyoruz ki sıkılmasınlar. Amacımız önce sporu sevdirmek, sonra onların arasından yeni şampiyonlar çıkartmak. Şu an itibariyle içerisinden şampiyonların çıkacağına inandığımız 150 kişilik bir sporcu grubumuz var. İnşallah bunların içerisinde geleceğin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları var. Bu sene düzenlenecek turnuvalara sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızla 2018'deki uluslararası ve ulusal turnuvalarda şampiyonluk hedefliyoruz. Henüz bir yıllık sporcu kardeşlerimiz var. Daha yeni başladık. Buna rağmen 5 Türkiye şampiyonu çıkarmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bu yüzden başaracağız."

"TECRÜBELERİMİZİ BURADAKİ ARKADAŞLARIMIZA AKTARIYORUZ"

Arabacı, sporcu yetiştirmenin yanında kendisinin de spora devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salonda sporcularımızı çalıştırırken kendimiz kenara çekilmedik. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım sporcusu olarak ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Tecrübelerimizi buradaki arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Bunu yaparken kendimiz de aktif şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa üçüncülüğüne sahip oldum. Hedefim, bu dereceleri en üste çıkartıp, kariyerime dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarını da eklemek. Antrenörümüz Mehmet Güçlü, bu hedeflerimize ulaşmamız için bizlerle yoğun şekilde ilgileniyor."