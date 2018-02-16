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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Avrupa Şampiyonluğu için vuracak.

    Fırat Arslan Avrupa Şampiyonluğu için vuracak.
    Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya Şampiyonu boksörümüz , 24 Mart tarihinde kemerini korumak için ringe çıkacak. 'da boksun merkezi olarak bilinen Hamburg kentinde müsabakaya çıkacak olan boksörümüz, kendisine ait olan Avrupa Şampiyonluk kemerini savunmak için yumruk sallayacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan'ın, asıl hedefinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Fırat'ın rüyalarını gerçekleştirebilmek için bu maçı kazanması gerekiyor. Bu karşılaşmanın ardından hedefimiz dünya şampiyonluğu. Hamburglu seyircilerimizi maça gelerek, bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. Fırat Arslan ise yaptığı açıklamada; "Kemeri benden, almak için mücadele edecekler, bunun bilinciyle sahaya çıkacağım. Ancak benim de rüyalarım , hedeflerim var. Bu kemeri almak hiçte o kadar kolay olmayacak. Bunun bilinciyle gecelii gündüzlü çalışarak hazırlandım ve halende hazırlanıyorum" diyerek kemeri koruyacağını ifade etti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:17
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