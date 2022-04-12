Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Çeşme-İzmir etabını Philipsen kazandı

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 162 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabı koşuldu. İzmir'in Çeşme ilçesinden Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği startla pedal basan sporcular, Ildır'dan geçerek Karaburun yönünde devam etti. Ardından Urla kavşağından dönüp Güzelyalı istikametine devam eden bisikletçiler Karşıyaka'da finişi gördüler. Son bölümü çekişmeli geçen mücadelede 2 saat 35 dakika 19 saniye ile Çeşme-İzmir etabını Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen kazandı. İkinciliği Bike-Exchange takımından Kaden Groves, üçüncülüğü ise Global 6 Cycling takımından Miguel Fernandez elde etti.

Öte yandan finişe 2.4 kilometre kala 10 sporcunun karıştığı kaza meydana geldi.

JASPER PHILIPSEN ÜÇÜNCÜ ETAPTA LİDER

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk 2 etapta 2'nciliği elde eden Belçikalı Jasper Philipsen, Çeşme-İzmir etabında istediğini elde etti. Etabı kazanan Jasper Philipsen, genel klasmanda da liderlik koltuğuna oturarak 2 saniyelik farkla Kaden Groves'un önüne geçti. Belçikalı bisikletçi turkuaz ve yeşil mayonun sahibi oldu.

Beyaz mayonun sahibi Sakarya BB'den Ukraynalı sporcu Vitaly Buts olurken, Wildlife Generation Pro Cycling takımından Noah Granigan, kırmızı mayosunu korudu.

YARIN İZMİR - MANİSA ETABI KOŞULACAK

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gün yarışına yarın 152.1 kilometrelik İzmir (Konak) - Manisa (Spil) etabı ile devam edilecek.