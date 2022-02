Tour Of Antalya’nın ilk etabında zafer Matteo Malucelli’nin oldu

14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcunun yarıştığı ilk etap, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun damalı bayrağı sallamasıyla başladı. Bisikletçilerin sürüşlerini olumsuz yönde etkileyen rüzgar daha start verilir verilmez sporcuları etkilemeye başladı. Cepheden gelen ve saatteki hızı zaman zaman 50 ila 68 kilometreyi bulan aşırı rüzgar, pedalların dahi zor çevrilmesine neden oldu. Startla birlikte ilk kilometreler toplu gidilirken ilk ani atak henüz 5'inci kilometre geçilirken Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Westgaard Holter, Team Corratec takımından Giulia Masotto, Abloc CT takımından Bodi Del Grosso, Wiv Sungod takımından Benjamin Perry ve Alman Milli Takımı Moritz Kretschy'nin bulunduğu gruptan geldi ve bu atak sonunda grup, arayı iki dakika kadar arayı açtı. Starttan hemen sonra kaçan 5'li grubun rüzgara rağmen Peloton'a karşı sağladığı 2 dakikalık fark, Serik geride bırakılırken azalmaya başladı. Tempo zaman zaman 30 kilometrenin altına düşse de Peloton temposunu bu anlarda yükseltince fark 1.30'a kadar inerken 40'ıncı kilometre geride bırakıldı. Zaman farkının da 1.10'a kadar indiği gözlendi.



SPRINT PRİM KAPISINI MASOTTO GEÇTİ



Etabın ilk prim kapısı 49.9'uncu kilometrede geçildi. Sprint kapısını ilk geçen sporcu Corratec takımından Giulio Masotto oldu. 2'nciliği Wiv Sungod takımından Benjamin Perry, 3'üncülüğü de Almanya Milli Takımı'ndan Moritz Kretschy elde etti.



TIRMANIŞ PRİM KAPISINI PERRY GEÇTİ



Etabın 98'inci kilometresi geride kalmasıyla gerçekleşen tırmanış prim kapısını Win Sungod takımından Benjamin Perry geçti. Abloc CT takımından Bodi Del Grosso 2'nciliği, Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Westgaard Holther 3'üncülüğü elde etti.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI KAPISINI MARECZKO GEÇTİ



Etabın son prim kapısı ise 121.5'inci kilometrede gerçekleşti. İklim değişikliği farkındalığı kapısını ilk geçen Alpecin Fenix takımından Jakub Marek Mareczko oldu. 2'nciliği Sakarya BB'den Furkan Akçam, 3'üncülüğü Bingol Pauwells Sauces takımından Luc Wirtgen elde etti.



MUHTEŞEM FİNİŞ



Sporcular finişe toplu halde girerken ataklar peşi sıra devam etti. 400 metre kala gerçekleşen kazanın sonucunda oluşan şiddetli çarpışmada bir bisikletin havaya kalktığı görüldü. Tour Of Antalya powered by Akra'nın ilk etabında finişi 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı.



Bu arada geleneksel imza panosuna çıkmayan Alpecin-Fenix takımının Avustralyalı sporcusu Jay Vine ile Sakarya BB Pro Team sporcusu Elchin Asadov yarışı ilk terk eden bisikletçiler oldu. Yarışın favori ve güçlü isimlerinden olan Jay Vine'ın yarış dışı kalması sürpriz olurken her iki sporcunun da teste alındığı bildirildi.



İlk üç sporcuya ödüllerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı verdi.



Tour Of Antalya, yarın koşulacak olan 183.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabı ile devam edecek.