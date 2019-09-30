Spor tutkusu "engel" tanımadı
Engelini aşmak için futbol oymaya başlayan işitme engelli Ali Korkmaz, geçirdiği sakatlık nedeniyle bu branşı bırakmak zorunda kalınca doktorunun önerisiyle başladığı bisiklet sporunda milli takıma kadar yükseldi
İşitme engelli Ali Korkmaz, engelini yeteneğiyle aşmak için başladığı futbolu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kalınca bu mücadelesinden vazgeçmeyerek sağlığı için kullanmaya başladığı bisiklette Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.
Küçük yaştan itibaren futbola merak duyan işitme engelli Korkmaz, normal insanlardan farklı olmadığını ispatlamak için oynamaya karar verdiği futbolda milli takıma kadar yükseldi. Futbol oynarken talihsiz bir sakatlık geçiren ve ön çapraz bağları yırtılan Korkmaz, adeta gönülden bağlı olduğu yeşil sahalardan uzaklaşmak zorunda kaldı.
Yaşadığı sakatlığa rağmen hayata küsmeyen Korkmaz, doktorunun önerisiyle daha önce hiç aklında olmayan bisiklet sporuna başladı. Korkmaz, kısa sürede Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.
"BU BRANŞ BİZE ÖNEMLİ BİR DEĞER VE FARKLILIK KATTI"
Bacaklarını geliştirmek için kullanmaya başladığı bisiklette yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Korkmaz, "Dizimdeki sıkıntıdan dolayı doktora hangi sporu yapabileceğimi sordum. O da 'bisiklet sürebilirsin bacakların güçlenir' dedi. Futbol oynarken hayatımda bisikletle ilgili hiçbir şey yoktu. Dünyada işitme engellilerin bisiklet branşını görüyordum ama Türkiye'de böyle bir şeyden haberdar değildik." diye konuştu.
Korkmaz, 2017 Deafolimpik Oyunları'nda bisiklet branşında şansını denemek istediğini anlatarak, "Tabii çok iyi bisiklet kullanamıyordum. İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Hakan Yiğit hocam inanılmaz şekilde destek oldu. Tekniğimi geliştirerek elemelere girdim. Elemelerde gücümden dolayı milli takıma girebildim. Ondan sonra antrenmanlar başladı ve ciddi anlamda çalışarak inanamadığım bir düzeyde çok büyük bir başarı kazanmaya başladım. Bu branş bize önemli bir değer ve farklılık kattı." ifadelerini kullandı.
Bisiklet branşında büyük başarılar elde ederek herkese örnek olmayı istediğini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:
"Bisiklet benim için çok değerli ve heyecanlı bir spor oldu. 2019 Dünya Şampiyonası'na Gaziantep ev sahibi oluyor. Orada ilk 3'e gireceğimize inanıyorum. Çok ciddi antrenmanlar yaptık ve uluslararası yarışmalara katıldık. Bu bize inanılmaz deneyim kazandırdı. Burada hepimiz aile gibiyiz. Hakan hocam ve diğer ekibiyle beraber çok büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Şu anki hedefimiz Türk bayrağını bisiklet branşında da göndere çektirmek ve derece alabilmek. Bisiklette de başarılı olarak ülkemizi temsil etmek istiyorum. 2021'de yine Deafolimpik olacak. Orada da ilk 3'e girmek istiyorum."
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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