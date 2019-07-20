Fransa Bisiklet Turu - Son dakika Bisiklet haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bisiklet Haberleri Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu

Turun 14. etabını, Groupama-FDJ takımından ilk sırada tamamladı - Fransız sporcu , genel klasman liderliğini sürdürdü.

106. 'nun 14. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Tarbes ile Tourmalet arasındaki 117,5 kilometrelik 14. etapla devam edildi.

Fransız sporu Pinot, 3 saat 10 dakika 20 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Pinot'nun ardından vatandaşı ve genel klasman lideri ikinci, Hollandalı üçüncü oldu.

Tura yarın Limoux ile Foix arasında koşulacak 185 kilometrelik 15. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent 'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 56 saat 11 dakika 29 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +2 dakika 2 saniye

3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo Visma) +2 dakika 14 saniye

  1. 20.07.2019
  2. Güncelleme: 20.07.2019 19:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransa Bisiklet Turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN