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12 Temmuz 2019, Cuma
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'nda 7. etabı Groenewegen kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nda 7. etabı Groenewegen kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) yedinci etabında, Jumbo-Visma takımından ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun Belfort ve Chalon-sur-Saone arasındaki 230 kilometrelik yedinci etabında, 26 yaşındaki Hollandalı Groenewegen, 6 saat 2 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Lotto-Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ikinci olurken, Bora-Hansgrohe ekibinden Slovak Peter Sagan yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 23. sırada tamamlayan Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 200 kilometrelik sekizinci etabı, Macon ve Saint-Etienne kentleri arasında yarın geçilecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun yedinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 29.17.39

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 29.17.45

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 29.18.11

  1. 12.07.2019
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