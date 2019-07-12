Fransa Bisiklet Turu'nda 7. etabı Groenewegen kazandı

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belfort ve Chalon-sur-Saone arasındaki 230 kilometrelik yedinci etabında, 26 yaşındaki Hollandalı Groenewegen, 6 saat 2 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Lotto-Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ikinci olurken, Bora-Hansgrohe ekibinden Slovak Peter Sagan yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 23. sırada tamamlayan Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 200 kilometrelik sekizinci etabı, Macon ve Saint-Etienne kentleri arasında yarın geçilecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun yedinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 29.17.39

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 29.17.45

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 29.18.11