Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Dylan Teuns kazandı - Son dakika Bisiklet haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bisiklet Haberleri Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Dylan Teuns kazandı

'nun altıncı etabını kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Dylan Teuns kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun ( de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından ilk sırada yer aldı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun ( de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasındaki 160,5 kilometrelik altıncı etabında, 27 yaşındaki Belçikalı Teuns, 4 saat 29 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Trek-Segafredo takımından İtalyan ikinci olurken, Wanty-Gobert ekibinden Belçikalı Xandro Meurisse yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap ikinciliği ile Giulio Ciccone, sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe'ten devraldı.

Organizasyonun 230 kilometrelik yedinci etabı, Belfort ve Chalon-sur-Saone arasında yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

Organizasyonun altıncı etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23.14.55

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 23.15.01

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 23.15.27

  1. 11.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Dylan Teuns kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN