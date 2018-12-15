55 yıllık geri dönüş – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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55 yıllık geri dönüş

55 yıllık geri dönüş
Cumhurbaşkanlığı Turu, 1963 yılında ilk kez yapıldığı rotasına benzer şekilde koşulacak. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 16-21 Nisan 2019'deki organizasyon için çevresinde bir rota belirlendiğini söyledi.
  1. 15.12.2018
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