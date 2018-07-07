Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Rendon kazandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Quick-Step Floors takımının Kolombiyalı sporcusu Fernando Gaviria Rendon kazandı.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik ilk etabında, 23 yaşındaki sporcu 4 saat 23 dakika 32 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin takımından Marcel Kittel üçüncü oldu.
Kazaya karışan son şampiyon Büyük Britanyalı Chris Froome ise Fernando Gaviria Rendon'un 61 saniye gerisinde bitiş çizgisine ulaştı.
Turun 2. etabı, Mouilleron-Saint-Germain ile La Roche-sur-Yon arasındaki 182,5 kilometrelik düzlük parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
- 7.7.2018 23:15
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Rendon kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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