Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Rendon kazandı – Fotomaç – 07 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nun açılış etabını Rendon kazandı

    Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Rendon kazandı

    Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Quick-Step Floors takımının Kolombiyalı sporcusu kazandı.

    Bu yıl 105'incisi düzenlenen 'nun Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik ilk etabında, 23 yaşındaki sporcu 4 saat 23 dakika 32 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

    Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin takımından Marcel Kittel üçüncü oldu.

    Kazaya karışan son şampiyon Büyük Britanyalı Chris Froome ise 'un 61 saniye gerisinde bitiş çizgisine ulaştı.

    Turun 2. etabı, Mouilleron-Saint-Germain ile La Roche-sur-Yon arasındaki 182,5 kilometrelik düzlük parkurda yarın koşulacak.

    Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

    1. 7.7.2018 23:15
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