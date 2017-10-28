 Bisiklette start alındı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Bisiklette start alındı

    Bisiklette start alındı
    Bisiklette Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Yarışların startını, Belek turizm merkezinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Serik Kaymakamı Haluk Şimşek verdi. Üç gün sürecek organizasyonda, 38 kulüpten toplam 480 sporcu pedal çevirecek. Organizasyon, yarın sona erecek.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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