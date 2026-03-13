Çorum 5’te 5 yaptı

Süper Lig’i hedefleyen Çorum FK, yeni teknik direktörü Uğur Uçar’la şahlandı. Kırmızı-siyahlılar, Bolu’da 90+4’te Sinan’ın golüyle kazanıp 5’te 5 yaptı
13 Mart 2026
Süper Lig hedefiyle yola çıkan Çorum FK, play-off'u kovalayan Boluspor'a konuk oldu. 25'te Serdar'ın golüyle öne geçen kırmızı-siyahlılar, 70'te VAR'dan penaltı kazanan Boluspor'da Doğan Can'ın golüne engel olamadı. 81'de Bolu'da Balbudia kırmızı gördü. 90+4'te Sinan, Çorum ekibine altın değerinde 3 puan kazandırdı. Çorum, 5'te 5 yaparken, Bolu son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.