Sivas galibiyete kilitlendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mehmet Altıparmak yönetiminde, toparlanmaya çalışan Sivasspor, bu hafta evinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Dün bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Yiğidolar, top koruma çalışmasının ardından taktik idman gerçekleştirdi. Sivas'ta ana hedef; evinde kazanıp, play-off hattına yaklaşmak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, oyuncularından bu zorlu maçta üç puan istedi.