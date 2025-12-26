CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa’da hedef galibiyet

Mustafa Dalcı yönetiminde son üç maçta 7 puanı hanesine yazdıran Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Mustafa Dalcı yönetiminde son üç maçta 7 puanı hanesine yazdıran Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmasını ter idmanıyla geçiren siyah- beyazlılar, ardından Sakarya'ya hareket etti. Bugün rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Tarzanların tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak düşme hattından kurtulmak. Manisa, devre arasında transfer yapacak.

