Manisa’da hedef galibiyet

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mustafa Dalcı yönetiminde son üç maçta 7 puanı hanesine yazdıran Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmasını ter idmanıyla geçiren siyah- beyazlılar, ardından Sakarya'ya hareket etti. Bugün rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Tarzanların tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak düşme hattından kurtulmak. Manisa, devre arasında transfer yapacak.