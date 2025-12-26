CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Transfer olacak

Transfer olacak

Süper Lig iddiasını sürdüren Bodrum FK’da teknik direktör Burhan Eşer, “Hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer olacak

YENİLMEMEK ÖNEMLİ

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, devre arasında takıma gerekli takviyeleri yapmak istediklerini söyledi: "Geçen hafta Amed'le sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli.

EKSİKLİKLER OLDU

Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amed maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak. Takımı güçlendirmeye çalışacağız."

İSTEĞİM ŞAMPİYON OLMAK

Bodrum FK'nın genç oyuncularından Furkan Apaydın, "Tek isteğim şampiyon olmak. Önümüzde bir sürü karşılaşma var. Şampiyonluk kolay kazanılmaz, sonunda bizi şampiyonluklar bekledi yine bekleyecek" şeklinde konuştu.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
DİĞER
Dünyanın en kısa 10 futbolcusu ortaya çıktı! İşte o yıldızlar...
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
G.Saray'da Onyedika gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48