Transfer olacak

YENİLMEMEK ÖNEMLİ

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, devre arasında takıma gerekli takviyeleri yapmak istediklerini söyledi: "Geçen hafta Amed'le sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli.

EKSİKLİKLER OLDU

Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amed maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak. Takımı güçlendirmeye çalışacağız."

İSTEĞİM ŞAMPİYON OLMAK

Bodrum FK'nın genç oyuncularından Furkan Apaydın, "Tek isteğim şampiyon olmak. Önümüzde bir sürü karşılaşma var. Şampiyonluk kolay kazanılmaz, sonunda bizi şampiyonluklar bekledi yine bekleyecek" şeklinde konuştu.