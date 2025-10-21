Play-off yolunda

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-siyahlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 14 puan topladı. Ancak bu performans, Sakaryaspor'u play-off potasının dışında bırakarak 10. sıraya yerleştirdi. Yeşil-siyahlılar kalan maçlarda istikrar yakalayarak üst sıralara tırmanmayı ve play-off hedefine ulaşmayı amaçlıyor.