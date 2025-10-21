Erokspor fırsat tepti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında lider Bodrum FK ile evinde berabere kalan Esenler Erokspor, liderlik fırsatını kaçırırken, zirve yarışında da yara aldı ve ligde 3. sıraya geriledi. İstanbul ekibi, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 20 puan toplayarak, 21 puanlı Arca Çorum FK'nın ardından 3. sırada yer aldı. Esenler Erokspor, önümüzdeki hafta Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak.