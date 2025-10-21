Diagne farkı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serikspor'a konuk oldu. Ümraniye oynanan mücadeleyi konuk ekip Amed SK, 2-1 kazandı. Amed'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Ev sahibi Serikspor'un tek golü 68. dakikada Gökhan Altıparmak'tan geldi.Bu sonuçla birlikte Amed, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde ederek haftayı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Serikspor ise 13 puan ile 13. sırada konumlandı. Ligde gelecek hafta Amed, İstanbulspor'u ağırlayacak. Serikspor, Pendikspor'a konuk olacak.