CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum zirveyi sevdi

Bodrum zirveyi sevdi

Çiçeği burnunda teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde iyi bir performans sergileyen Bodrum FK, Esenler Erokspor’a takılmasına rağmen liderlik koltuğunu kimselere bırakmadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum zirveyi sevdi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 21'e yükseltti ve averajla da olsa liderliğini korudu. 40 yaşındaki teknik direktör Burhan Eşer, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Bodrum FK'da etkileyici bir performans sergiliyor. Eşer yönetiminde takım, bu sezon çıktığı 11 maçta (10 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası) 7 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir grafik çiziyor.

BERABERLİK MORALLERİ BOZMADI

Milli aranın ardından Esenler Erokspor deplasmanına lider olarak çıkan Bodrum FK, maç öncesi 20 puanla zirvede yer alıyordu. Yeşil-beyazlılar, rakip sahada galibiyet serisini 4 maça yükseltme hedefiyle sahaya çıktı. Ancak yine zirvenin önemli takımlarından Esenler Erokspor, Bodrum FK'nın 3 puana ulaşmasını engelledi. Bu sonuç, Bodrum FK'nın galibiyet serisini sonlandırmasına rağmen, takımın liderlik koltuğunda kalması camiada yol kazası olarak nitelendirildi.

BİR GOL YETMİYOR

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de sergilediği istikrarlı performansla Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sezon başından itibaren oynadığı etkili futbolla rakiplerine gözdağı veren yeşil- beyazlılar, tek gollü maçlarda ise puan kayıpları yaşıyor. Ege temsilcisi, bir gol attığı karşılaşmalarda Pendikspor, Sivasspor ve Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet fırsatını kaçırdı. Bodrum FK bu hafta yine üst sıralarda mücadele eden Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41