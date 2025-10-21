Bodrum zirveyi sevdi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 21'e yükseltti ve averajla da olsa liderliğini korudu. 40 yaşındaki teknik direktör Burhan Eşer, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Bodrum FK'da etkileyici bir performans sergiliyor. Eşer yönetiminde takım, bu sezon çıktığı 11 maçta (10 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası) 7 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir grafik çiziyor.

BERABERLİK MORALLERİ BOZMADI

Milli aranın ardından Esenler Erokspor deplasmanına lider olarak çıkan Bodrum FK, maç öncesi 20 puanla zirvede yer alıyordu. Yeşil-beyazlılar, rakip sahada galibiyet serisini 4 maça yükseltme hedefiyle sahaya çıktı. Ancak yine zirvenin önemli takımlarından Esenler Erokspor, Bodrum FK'nın 3 puana ulaşmasını engelledi. Bu sonuç, Bodrum FK'nın galibiyet serisini sonlandırmasına rağmen, takımın liderlik koltuğunda kalması camiada yol kazası olarak nitelendirildi.

BİR GOL YETMİYOR

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de sergilediği istikrarlı performansla Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sezon başından itibaren oynadığı etkili futbolla rakiplerine gözdağı veren yeşil- beyazlılar, tek gollü maçlarda ise puan kayıpları yaşıyor. Ege temsilcisi, bir gol attığı karşılaşmalarda Pendikspor, Sivasspor ve Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet fırsatını kaçırdı. Bodrum FK bu hafta yine üst sıralarda mücadele eden Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek.