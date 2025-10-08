CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Boluspor'da Er'le yollar ayrıldı

Boluspor'da Er'le yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi. Kırmızı-beyazlılar, Er yönetiminde çıktığı 9 maçta, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı. Ligde son olarak evinde E.Erokspor'a 3-1 mağlup olan Bolu ekibi, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Boluspor'da Er'le yollar ayrıldı
