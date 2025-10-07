CANLI SKOR ANA SAYFA
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi!

Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Musfata Er ile yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 12:19
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da, sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Ligin 9. haftasında alınan sonuçların ardından kırmızı-beyazlı ekip, Er ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Mustafa Er yönetimindeki Boluspor, ligde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüşmeyle ayrılık kararı alındı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boluspor, Mustafa Er yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta topladığı 12 puanla ligin 12. sırasında yer aldı.

