Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da, sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Ligin 9. haftasında alınan sonuçların ardından kırmızı-beyazlı ekip, Er ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Mustafa Er yönetimindeki Boluspor, ligde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüşmeyle ayrılık kararı alındı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boluspor, Mustafa Er yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta topladığı 12 puanla ligin 12. sırasında yer aldı.