Oğulcan bombası

Çorum FK, Kocaelispor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu kırmızı-siyahlılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki sağ kanat, 1. Lig'de 36 maçta 21 gol atarak ligin gol kralı oldu.
