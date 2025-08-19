Şahin’le yollar ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolları ayırdığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen 49 yaşındaki hoca, bordo-beyazlı takım ile 1. Lig'e düştükten sonra oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine vermiş oldukları emekleri için teşekkür ederiz" denildi.
