Buz takviye istedi

TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında evinde Iğdır FK'yi 3-2 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz transfer talep etti. Deneyimli teknik adam, "Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik. Eksiklerimiz var, yeni transferler istiyoruz ve o yönde çalışıyoruz. Önümüzdeki 6-7 hafta ciddi maçlara çıkacağız" dedi.
