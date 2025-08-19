CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Buz takviye istedi

TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında evinde Iğdır FK'yi 3-2 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz transfer talep etti. Deneyimli teknik adam, "Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik. Eksiklerimiz var, yeni transferler istiyoruz ve o yönde çalışıyoruz. Önümüzdeki 6-7 hafta ciddi maçlara çıkacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında evinde Iğdır FK'yi 3-2 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz transfer talep etti. Deneyimli teknik adam, "Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik. Eksiklerimiz var, yeni transferler istiyoruz ve o yönde çalışıyoruz. Önümüzdeki 6-7 hafta ciddi maçlara çıkacağız" dedi.
