1. Lig'de Pazar günü Esenler Erok deplasmanında kazanırsa Süper Lig'e çıkacak olan Kocaelispor, uzun vadede büyük hedefler peşinde koşacak. Süper Lig'de yer aldığı dönemde fırtınalar estiren ve Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşayıp ülkemizi Avrupa'da temsil eden Körfez ekibinde Başkan Recep Durul, umut dağıttı. Durul, "Mevcut kadromuz Süper Lig'e yetmez. Kollarımızı erken sıvayıp Süper Lig için uygun bir kadro oluşturacağız. Hem bu liglerin tozunu yutmuş hem de uluslararası tecrübesi bulunan isimleri kadroya kazandırmaya çalışacağız" dedi.

YENİDEN AVRUPA

Recep Durul, Pazar günü Esenler Erok'u mağlup etmeleri halinde Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselmenin heyecanın yaşadıklarını, Kocaelispor'un tarihinde uluslararası maçların da olduğunu ve Türk futbolu için önemli bir kulüp olduğunun belirtti. Başkan Durul, uzun vadede hedeflerinin yeniden Avrupa arenasında boy göstermek olduğunun altını çizerek, "Oluşturacağımız ekip ile sadece Trendyol Süper Lig değil, bu kulübün genlerinde var olan Avrupa kupaları için de uluslararası bir ekip oluşturmak istiyoruz" diye yeşil-siyahlılara müjde verdi.

HİÇBİR TAKIMDAN ÇEKİNMEYİZ

Recep Durul, ligde kimseden çekinmeyeceklerini ve Kocaeli Stadyumu'nun her takım için zor bir deplasman olacağını vurguladı. Her maça 3 puan için çıkacaklarının altını çizen Durul, "Kocaelispor olarak hiçbir takımdan çekinme gibi bir durumumuz olamaz. Her rakibe saygı duyacak ancak sahaya üç puan için çıkacağız" dedi.