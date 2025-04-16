  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı

Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarının oynanacağı yerler daha sonra ilan edilecek.

Trendyol 1. Lig'de 1. tur 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk maçları 19 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma, final müsabakası ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Nesine 2. Lig'de 1. tur 8 Mayıs Perşembe, 2. turda ilk maç 12 Mayıs Pazartesi, ikinci karşılaşma 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü tur maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Birinci turun 30 Nisan Çarşamba günü oynanacağı Nesine 3. Lig'de, 2. tur müsabakaları 5 ve 9 Mayıs, 3. tur 15 ve 19 Mayıs, 1. ve 2. Grup finalleri 24 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup müsabakaları ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Reklam - Türk Telekom
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı
DİĞER
Mesut Özil'den Gazze isyanı! Öyle bir konuştu ki dünya da onu konuşuyor
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Doktorlar açıkladı | Başkan Erdoğan takipte
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı eski futbolcudan Türkiye övgüsü! G.Saraylı eski futbolcudan Türkiye övgüsü! 14:30
F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! 14:22
Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı 14:13
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 13:52
G.Saray'ın Bodrum mesaisi sürüyor G.Saray'ın Bodrum mesaisi sürüyor 13:48
Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! 13:45
Daha Eski
Morais'ten Galatasaray sözleri Morais'ten Galatasaray sözleri 13:16
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 13:14
Çağdaş Atan'ın mutlu günü Çağdaş Atan'ın mutlu günü 13:11
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 13:02
Dusan Tadic eleştirilere yanıt verdi! Dusan Tadic eleştirilere yanıt verdi! 12:56
Beşiktaş Başkanı Adalı PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş Başkanı Adalı PFDK'ya sevk edildi! 11:55