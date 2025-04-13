Sakaryaspor 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'u konuk etti.
Bu mücadeleden ev sahibi Sakaryaspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem Zorlu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Muhammed Himmet Ertürk dk. 75), Rayane Aabid (Batuhan Çakır dk. 90+7), Ognjen Ozegovic (Oğuzhan Çapar dk. 87), Emre Demir (Atanas Kabov dk. 75), Nkoulou Ndoubena, Burak Altıparmak, Mendy, Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 87)
Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir
Teknik Direktör: İlker Püren
Pendikspor: Emre Koyuncu, Miguel Ribeiro (Efe Sayhan dk. 82) Mete Kaan Demir (Alpaslan Öztürk dk. 87), Dorde Denic (Furkan Mehmet Doğan dk. 82), Kitsiou, Murat Akça, Del Valle (Mustafa Pektemek dk. 69), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Tarık Tekdal, Emeka Eze
Yedekler: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Erdem Aydın, Efehan Pekdemir, Emircan Çiçek, Arin Tunç Ataç
Teknik direktör: Uğur Uçar
Gol: Emre Demir (dk. 62) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegovic, Emre Demir (Sakaryaspor) Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir, Kitsiou (Pendikspor)