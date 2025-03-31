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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı öncesinde taraftarlara önemli uyarı

Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı öncesinde taraftarlara önemli uyarı

Kocaelispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı Sakaryaspor maçı öncesinde taraftarlara önemli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 15:47
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Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçı öncesinde taraftarlara önemli uyarı

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig müsabakasında bu akşam saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karışacaktır. Stadyum kapılarımız müsabakadan 3 saat önce 17.00'de açılacaktır. Doğu maraton alt ve üst tribünlerde D.1/ D.2 / D.3 / D.4 kapıları, batı numaralı alt ve üst tribünlerde UEFA güney girişi / UEFA kuzey girişi /B.5 / B.3 kapıları, güney kale arkası alt ve üst tribünlerde G2/ G.3/ G.4 /G.5 kapıları kuzey kale arkası ve üst tribünlerde: K.1 / K.2/ K.3/ K.5/ B.1 kapıları açılacaktır" denildi.

"Seyirciler özel araçlarla gelmesin"

Ulaşım ve trafik konusunda yapılan bilgilendirilmede, "Maç günü stadyum çevresindeki yoğunluğun göz önünde bulundurularak, seyircilerin özel araçlarıyla gelmemeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları rica olunur. Özel araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlarımızın stadyuma esnasında yeni yapılan bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve stadyum kapıları 3 saat öncesine açılacağı için stadyuma erken giriş yapmalarını önemle rica ederiz. Toplu taşıma ulaşım bilgilerine Ulaşım Park resmi web sayfası ile Ulaşım Park sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz" açıklaması yapıldı.

"Maç günü stadyumda protokol girişi tarafında yer alan gişelerde bilet satışı yapılacaktır"

Etkinlik, bilet ve giril bilgileri konusunda ise "Güney Kale Arkasında oluşturulan "oyun kartı ve turnikelerde toplanan eşyaların idade noktası gişesinde müsabakaya gelecek çocuklarımıza Kocaelispor Gönüllüleri tarafından futbolcu kartları dağıtılacaktır. Stadyuma sadece Passolig kart sistemine yüklenmiş bileti olan seyirciler girebilecektir. Biletsiz seyircilerin birinci güvenlik bariyerinin içerisine girmeye çalışması hallerinde 6222 Sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine, Dair Kanun ilgili maddeleri mucibince adli işlem yapılacaktır. Biletler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilir. İlaveten maç günü stadyumda protokol girişi tarafında yer alan gişelerde bilet satışı yapılacaktır. Gişeler, saat 21.00'e kadar (İlk devre sonuna kadar) açık olacaktır. Gişelerden tek geçişlik kart (Mevcuttaki 'Kayıp, hasarlı vb.' Passolig kartların yerine 1 maçlık okutma amaçlı verilen kart) hizmeti verilecektir" denildi.

"QR kod yerine fiziki Passolig kartlarını kullanın"

Kocaelispor, "Tek geçişlik kart ile müsabakaya girmek isteyen taraftarlarımızın yoğunluğu göz önünde bulundurularak stadyuma erken gelmeleri hususu önemle rica olunur. Bugün, Passolig kart başvuruları www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılabilecektir. Bugün, gişelerden Passolig kart başvurusu alınmayacaktır. Müsabakaya gelecek taraftarlarımızın stadyuma giriş esnalarında turnikelerde telefonlarına indirdikleri QR kod yerine fiziki Passolig kartlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Turnikelerdeki yavaşlamanın ve aksamanın en önemli sebebi fiziki kart yerine QR kod kullanılmasıdır. Cep telefonundaki Passolig biletle girmek isteyen seyircilerimizin, cep telefonu ışığını en üst seviyede ayarlayıp, NFC özelliğinin kapalı olarak turnikede bileti okutması gerekmektedir aksi takdirde girişleri yavaşlatacak durumlar oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Sopalı bayraklar içeri alınmayacak"

Stadyuma sokulması yasaklı maddeler hakkında ciddi uyarılar yapılarak, "Bozuk para, çakmak, selfie çubuğu, A4 boyutundan büyük çantalar, parfüm deodorant, lazer pointer, kamera, fotoğraf makinesi, şarj cihazı, powerbank, ses çıkaran araçlar (megafon, düdük vb.) tahta veya demir sopalı bayraklar, kapalı içecek kutuları, silah, delici, kesici veya yanıcı maddeler, ağzı kapalı su şişeleri, alkollü içecekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler. Müsabaka öncesi güvenlik noktalarında toplanan yukarıda yazılı maddelerin sahipleri tarafından güvenlik görevlilerine teslimi esnasında teslim edilen ürünlerin sahipleri tarafından fotoğraflanması durumunda müsabaka sonunda güney kale arkası tribünü önünde oluşturulan oyun kartı ve turnikelerde toplanan eşyaların idade noktası gişesinde Kocaelispor gönüllüleri tarafından geri iadeler yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

Son olarak sağlık ve acil durum hakkında yapılan bilgilendirmede, "Tribünlerde bulunan seyirci sağlık odalarında sponsor hastanemiz tarafından görevlendirilen tam donanımlı sağlık çantalarına sahip paramedikler görev yapacaktır. Stadyum içerisinde tam teşekküllü ambulans acil durumlar için bekletilecektir. İlaveten, stadyum çevresinde muhtelif alanlarda yeterli sayıda ambulans Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir. Tüm taraftarlarımıza güvenli ve keyifli bir maç deneyimi dileriz" açıklamalarına yer verildi.

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