Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta müsabakasında Kocaelispor-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor-Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Sakaryaspor maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE