Erok doludizgin

Trendyol 1.Lig 31'inci hafta maçında Esenler Erok evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Maça oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekip Junior Fernandes'in 18'deki golüyle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Anıl Yaşar, topu kendi ağlarına gönderdi ve maça denge geldi. Dakikalar 35'i gösterdiğinde ise bu kez Kayode sahneye çıktı, ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 69'Da Fernandes kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu ilan etti.

AKSUOĞLU'NDAN ENTERESAN DÜDÜK

Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek düdük çaldı ve golü iptal etti. Ardından Ankaragücü'nde Mert Çetin, hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.

GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI

Esenler Erok Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bizim için zor bir maçtı. Ancak üç golle kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Kalan haftalarda play-off için mücadele edeceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

İYİ BİR MAÇ ÇIKARMADIK

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Buradan puan almak için gelmiştik. Ama oyunun bazı bölümlerinde sahada hiç yoktuk. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Haftaya ezeli rakibimiz Gençlerbirliği'ni yenerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.