Bandırma seri istiyor

1. Lig'de geçen hafta Ankaragücü deplasmanından yenilgiyle ayrılan Bandırmaspor, evinde Ümraniye'yi mağlup ederek üst sıralardan kopmak istemiyor. Sahasında son iki maçı kazanan bordo-beyazlılar, ilk yarıda berabere kaldığı İstanbul ekibini eli boş göndermenin planlarını yapıyor. Bandırmaspor taraftarları da takımlarının evinde alacağı galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Mustafa Gürsel'in öğrencileri, Ümraniye karşısında çıkışa geçerek hem Süper Lig hedefi yolunda iddiasını pekiştirmek hem de taraftarlarına coşkulu bir futbol akşamı yaşatmayı amaçlıyor.