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Haberler TFF 1.Lig Play-Off aşkına

Play-Off aşkına

5 maçtır namağlup Tatangalar’da teknik direktör İlker Püren, “Hedefimize ulaşacak sonucu almak için en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Play-Off aşkına

Trendyol 1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen, son iki maçından beraberlikle ayrılan ve 35 puanla 14. sırada yer alan Sakaryaspor, sahasında 2. sıradaki Karagümrük karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trendyol 1. Lig'de bir hafta içerisinde 3 zorlu karşılaşmaya çıkacak olan Tatangalar, hem ligde kalma hem de play-off hesapları için çok önemli bir adım atmanın planlarını yapıyor. Yeşilsiyahlılarda teknik direktör İlker Püren, takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Karagümrük bu ligin en güçlü ekiplerinden biri. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ederek artı ve eksi yönlerini belirlemeye çalıştık. Evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız bir karşılaşmada rakip kim olursa olsun Sakaryaspor, her zaman kazanmayı ilk plana koyan takım olma hüviyetinde bir takımdır. Bizi hedefimize ulaştıracak sonucu almak için en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızın da desteğiyle kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye umut dağıttı.

SALiH DURSUN RAKiP OLACAK

1. Lİg'de Sakaryaspor'a konuk olacak Karagümrük'te Salih Dursun, sezon başında takım kaptanlığını yaptığı, doğduğu şehrin takımı Tatangalar'a rakip olacak. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, yeni takımıyla ilk kez eski takımına rakip olmaya hazırlanıyor.

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