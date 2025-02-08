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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:59
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Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleden ev sahibi Alagöz Holding Iğdır FK 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Gianni Bruno (Dk. 84 Valentin Eysseric), Aly Malle (Dk.67 Ahmet Emin Engin), Cebrail Karayel (Dk. 76 Valon Ethemi), Mert Çölgeçen, Muammer Sarıkaya, Antoine Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Daniel Avramovski (Dk. 84 Rogerio Thuram)

Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Nuno Sequeirra, Mete Kaan Demir (Dk. 59 Adam Lomboto), Hasan Kılıç, Dorde Denic, Mustafa Pektemek, Welinton Souza Silva, Yonathan Rodriguez, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Jetmir Topalli (Dk. 89 Tarık Tekdal)

Gol: Dk. 90 Ahmet Emin Engin

Sarı kartlar: Dk. 29 Dorde Denic, Dk. 33 Alpaslan Öztürk, Dk. 69 Hasan Kılıç Dk. 90+6 Nuno Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor)

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