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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor 0-7 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 0-7 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleden Erzurumspor FK 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:55
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Yeni Malatyaspor 0-7 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında karşılaştığı Erzurumspor'a sahasında 7-0 mağlup oldu.

1'inci dakikada kanattan gelişen atakta Erzurumspor atağında Roshi'nin ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Guram, takımını öne geçiren ilk golü kaydetti. 1-0.

20'nci dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunda Orhan Ovacık'ın asisti ile Eren Tozlu kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

30'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

46'ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Eren Tozlu'nun pasına hareketlenen Mamba düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0

64'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Süleyman Enes Karakaş topu ağlarla buluşturdu. 5-0

80'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erzurumsporlu Roshi çaprazdan sert bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu. 6-0

89'uncu dakikada Erzurumspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi takımın 7'nci kendisinin 3'üncü golünü kaydetti. 7-0

Karşılaşmada başka gol çıkmadı. Yeni Malatyaspor sahasında Erzurumspor'a 7-0 yenildi.

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