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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gençlerbirliği 1-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 22:12
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Gençlerbirliği 1-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, ağırladığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 60 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo (Dk. 37 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar (Dk. 88 Samed Onur), Nalepa (Dk. 60 Joca), Amilton, Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar (Dk. 86 Sakıb Aytaç), Mücahit Albayrak, Tugay Kacar, Laine (Dk. 66 Berkay Aydoğmuş), Ufuk Akyol, Benhur Keser (Dk. 79 Ertuğrul Furat), Kayode (Dk. 78 Ercüment Kafkasyalı), Catakovic (Dk. 86 Metehan Mert)

Goller: Dk. 8 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 75 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nalepa, Dk. 73 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 52 Laine, Dk. 65 Catakovic, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+8 Metehan Mert (Esenler Erokspor)

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