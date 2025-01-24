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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük Flavio Paoletti ile yollarını ayırdı!

Solwie Energy Fatih Karagümrük Flavio Paoletti ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:55
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Solwie Energy Fatih Karagümrük Flavio Paoletti ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İstanbul temsilcisinin sezon başında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Paoletti, Karagümrük formasıyla 16'sı Trendyol 1. Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 müsabakada görev aldı. Toplam 826 dakika sahada kalan genç orta saha, 2 de gol kaydetti.

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