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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teksüt Bandırmaspor 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:53
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Teksüt Bandırmaspor 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Keçiörengücü, 17. dakikada Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken mücadeleye Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle devam edildi.

İkinci yarıda, 55. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Topun başına geçen Rroca, hata yapmayarak skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi ekip Bandırmaspor ise 87. dakikada Paixao'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi ancak bu çaba puan almaya yetmedi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadelede gergin anlar yaşandı. Keçiörengücü'nden Oğuzcan Çalışkan 86. dakikada, Bandırmaspor'dan ise İbrahim Kaya 90+2 ve Messaoudi 90+4. dakikalarda kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı. Ayrıca, maç boyunca iki takım oyuncularına toplamda 12 sarı kart çıktı.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü, puanını 30'a yükseltti ve ligdeki play-off iddiasını sürdürdü. Ev sahibi Bandırmaspor ise sahasında aldığı mağlubiyetle kritik bir puan kaybı yaşadı ve 34 puanda kaldı.

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